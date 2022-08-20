Жуков рассказал о своем новом бизнесе

«Если честно, я даже не ожидал такого сумасшедшего ажиотажа. Я знал, что наша клубника очень вкусная. Но одно дело, когда что-то нравится лично тебе, угощаешь друзей. И совсем другое - везти тонны ягоды, не зная на 100%, влюбятся ли в нее также сильно сотни тысяч незнакомых людей.