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42 минуты назад

Жуков рассказал о своем новом бизнесе

Сергей Жуков ввязался в новый бизнес – стал соучредителем компании по выращиванию клубники. Фронтмен известной группы купил в Карелии земельный участок, на котором расположена ягодная плантация.

Жуков рассказал о своем новом бизнесе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают dni.ru, мысль о выращивании ягод пришла ему в голову после того, как на еще год назад гастролях по Карелии его угощали местной клубникой.

В этом году Жуков уже привез свежую ягоду на фестиваль «Московское варенье», где ее всю мгновенно раскупили. Об этом он написал в Телеграм-канале.

«Если честно, я даже не ожидал такого сумасшедшего ажиотажа. Я знал, что наша клубника очень вкусная. Но одно дело, когда что-то нравится лично тебе, угощаешь друзей. И совсем другое - везти тонны ягоды, не зная на 100%, влюбятся ли в нее также сильно сотни тысяч незнакомых людей.

Но это произошло! Мы продали ВСЕ, что было. Люди стояли в очередях, приезжали по несколько раз в день, приводили друзей и родственников. Мой директ просто завален отзывами счастливых покупателей!»

Эстония запретила певцу Сергею Жукову и его коллективу «Руки вверх!» въезд в республику на 5 лет.

Шоу-бизнес,Сергей Жуков,
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