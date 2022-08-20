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16 минут назад

Сафронов объяснил, почему покидает Россию

Ирина Лебедева

Никас Сафронов уже в буквальном смысле сидит на чемоданах – уже в ближайшие дни он улетит в Турцию. Художник рассказал журналистам портала blitz.plus, что там, в Алании, ему принадлежат 8 квартир, три из которых он выставил на продажу, а также недостроенный дом.

Сафронов объяснил, почему покидает Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Сафронова, квартиры он купил детям. А дом строит для себя.

«Съезжу в Турцию, где у меня недостроенный дом. Продолжу стройку этой осенью», — объяснил Сафронов.

Покидать страну надолго маэстро не собирается. Но за ходом строительства намерен проследить лично.

Художник Никас Сафронов в разговоре с изданием PROZvezd поддержал решение временно не показывать ток-шоу на федеральных каналах. По его словам, иногда на подобных передачах «переходят границы дозволенного».

«В наше непростое время, наверное, действительно, не стоит показывать на федеральных каналах то безобразие, которые мы периодически наблюдаем во всевозможных ток-шоу на разных телеканалах - грязь, склоки, скандалы, ложь», - высказался Сафронов.

Он считает, что ток-шоу пришли в Россию с Запада, и страна последовала «низменному примеру» зарубежных коллег.

Шоу-бизнес,Никас Сафронов,
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