Резник рассказал, как Пугачева обманула главу "Мосфильма"

Автор хитов Аллы Пугачевой Илья Резник рассказал о том, что Примадонна обманула главу «Мосфильма» Николая Сизова в начале своей карьеры. Ей помогал в этом ее бывший муж, кинорежиссер Александр Стефанович. Об этом Резник сообщил в программе «Центральное телевидение».
«Живет, дескать, в Подмосковье юный композитор Борис Горбонос, он умирает от лейкемии и на прощание написал три чудесные песни, а последнее его земное желание — услышать, как их поет Алла Пугачева. Сизов чуть не разрыдался, и разрешил», — сказал композитор.
Таким образом, благодаря выдуманной истории о страдающем от рака композиторе, по словам Резника, Примадонна попала на ТВ-экран.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лариса Долина по вокальному мастерству обошла даже Аллу Пугачеву. По его словам, Примадонна сильна в драматургии и режиссуре песни.