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59 минут назад

«Умирает от лейкемии»: Резник заявил, что Пугачева обманула главу «Мосфильма»

Газета.Ruиещё 1

Автор хитов Аллы Пугачевой Илья Резник рассказал о том, что Примадонна обманула главу «Мосфильма» Николая Сизова в начале своей карьеры. Ей помогал в этом ее бывший муж, кинорежиссер Александр Стефанович. Об этом Резник сообщил в программе «Центральное телевидение».

Резник рассказал, как Пугачева обманула главу "Мосфильма"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Живет, дескать, в Подмосковье юный композитор Борис Горбонос, он умирает от лейкемии и на прощание написал три чудесные песни, а последнее его земное желание — услышать, как их поет Алла Пугачева. Сизов чуть не разрыдался, и разрешил», — сказал композитор.

Таким образом, благодаря выдуманной истории о страдающем от рака композиторе, по словам Резника, Примадонна попала на ТВ-экран.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лариса Долина по вокальному мастерству обошла даже Аллу Пугачеву. По его словам, Примадонна сильна в драматургии и режиссуре песни.

Шоу-бизнес,Николай Сизов,Сергей Соседов,Лариса Долина,Илья Резник,Алла Пугачева,
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