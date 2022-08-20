Резник рассказал, как Пугачева обманула главу "Мосфильма"

«Живет, дескать, в Подмосковье юный композитор Борис Горбонос, он умирает от лейкемии и на прощание написал три чудесные песни, а последнее его земное желание — услышать, как их поет Алла Пугачева. Сизов чуть не разрыдался, и разрешил», — сказал композитор.