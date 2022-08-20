Стало известно, куда уехала Успенская

В последнее время в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что Любовь Успенская покинула Россию и перебралась в США. Это связывали со скандалом из-за избиения собачки, принадлежащей соседке певицы Юлии Раевской. Об этом рассказывают 7days.ru.

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина © РИА Новости / Нина Зотина

Однако Любовь Залмановна опровергла эти слухи. Певица вышла на связь с подписчиками в микроблоге и сообщила, что действительно уехала, только не за рубеж, а в Рязанскую область.

«Дорогие друзья, этим летом я познаю новые интересные места нашей необъятной Родины. Поэтому сейчас я провожу свой небольшой отдых в Рязанской области, наслаждаюсь природой и занимаюсь своим здоровьем. Пока злые языки говорят, что я уехала в США, я хочу вас сказать, что вы не засоряли себе голову ложной информацией и получали кайф от последних теплых летних дней, как и я», - написала королева отечественного шансона.

Российская певица Любовь Успенская высказалась о своих коллегах, которые улетели за рубеж после начала спецоперации. По словам исполнительницы хита «По полюшку», она прощала в жизни много предательств, но отъезд некоторых знаменитостей за границу с началом спецоперации России по защите республик Донбасса она простить не может.