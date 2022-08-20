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41 минуту назад

Чичерина выступила на Запорожской АЭС

Ирина Лебедева

Певица Юлия Чичерина выступила в Энергодаре перед работниками Запорожской атомной электростанции и российскими военнослужащими.

Чичерина выступила на Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица поддерживает Донецкую и Луганскую республики с 2014 года. Она не раз пела в городах Донбасса, посещала военные базы. В 2017 году получила гражданство и прописку в ЛНР и медаль за заслуги перед республикой, в 2020-м — паспорт ДНР. Награждена почетным крестом за службу в регионе и «Орденом дружбы» ДНР. Об этом пишет 5 Канал.

Юлия выступала на импровизированной сцене с одной гитарой. Она исполнила как свои известные хиты, так и специально подготовленные фронтовые композиции.

Ранее певица и музыкант Юлия Чичерина дала концерт в луганской больнице перед ранеными участниками спецоперации в защиту Донбасса и сотрудниками медицинского учреждения.

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