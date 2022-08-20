Чичерина выступила на Запорожской АЭС

Певица поддерживает Донецкую и Луганскую республики с 2014 года. Она не раз пела в городах Донбасса, посещала военные базы. В 2017 году получила гражданство и прописку в ЛНР и медаль за заслуги перед республикой, в 2020-м — паспорт ДНР. Награждена почетным крестом за службу в регионе и «Орденом дружбы» ДНР. Об этом пишет 5 Канал.