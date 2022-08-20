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23 минуты назад

Безруков: «Я всегда делал выбор в пользу своей страны»

Ирина Лебедева

Сергей Безруков на фоне отъезда некоторых представителей шоу-бизнеса из России после начала спецоперации ответил на вопросы журналистов о том, что он сам думает по этому поводу. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

Безруков впервые высказался об уехавших из России артистах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комментировать решение коллег по цеху не мое дело. Это личное дело каждого. Я всегда чувствовал себя на своем месте и никуда уезжать не хотел. Да, предложения поработать на Западе были. Но работы дома в России было так много, и она была такой интересной, что я всегда делал выбор в пользу своей страны», - сказал актер.

При этом Безруков уверен, что сжигать культурные мосты между странами нельзя ни в коем случае, следует обмениваться опытом, проводить международные фестивали и гастроли.

Народный артист России Сергей Безруков счастлив в браке с режиссером Анной Матисон. За время отношений у супругов родились трое наследников. В 2016 году на свет появилась Мария. Через два года Анна порадовала Сергея рождением сына Степана. А в июле 2021 года 38-летняя режиссер картин «Млечный путь», «После тебя» стала мамой в третий раз, родив сына Василия.

Шоу-бизнес,Анна Матисон,
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