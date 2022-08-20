Безруков впервые высказался об уехавших из России артистах

«Комментировать решение коллег по цеху не мое дело. Это личное дело каждого. Я всегда чувствовал себя на своем месте и никуда уезжать не хотел. Да, предложения поработать на Западе были. Но работы дома в России было так много, и она была такой интересной, что я всегда делал выбор в пользу своей страны», - сказал актер.