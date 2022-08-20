Литвиновой посылают угрозы с пожеланиями смерти

Рената Литвинова еще в феврале уехала из России. Звезда оставила в России карьеру в театре имени Чехова. В Париже Литвинова снимается для съемками для бренда Balenciaga и участвует в показах в модных домах, а также поставила свой спектакль и планирует дальнейшие гастроли по всему миру.

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Тем не менее, Рената часто пишет о своем желании вернуться в Россию. Несмотря на это, она получает от злопыхателей критику и даже угрозы, - сообщает ФАН

Накануне Литвинова опубликовала в Телеграм-канале сообщение, в котором один из хейтеров пригрозил Литвиновой смертью за ее «позицию». Комментировать происходящее Рената не стала.

Конечно же, поклонников интересует, хочет ли Рената возвращаться на родину. На днях один из фолловеров задал ей такой вопрос. Кинорежиссер не удержалась и впервые поделилась планами на будущее.

«Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться», — лаконично написала Литвинова в личном блоге.