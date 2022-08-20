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12 минут назад

Литвиновой посылают угрозы с пожеланиями смерти

Ирина Лебедева

Рената Литвинова еще в феврале уехала из России. Звезда оставила в России карьеру в театре имени Чехова. В Париже Литвинова снимается для съемками для бренда Balenciaga и участвует в показах в модных домах, а также поставила свой спектакль и планирует дальнейшие гастроли по всему миру.

Литвиновой посылают угрозы с пожеланиями смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тем не менее, Рената часто пишет о своем желании вернуться в Россию. Несмотря на это, она получает от злопыхателей критику и даже угрозы, - сообщает ФАН

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Накануне Литвинова опубликовала в Телеграм-канале сообщение, в котором один из хейтеров пригрозил Литвиновой смертью за ее «позицию». Комментировать происходящее Рената не стала.

Конечно же, поклонников интересует, хочет ли Рената возвращаться на родину. На днях один из фолловеров задал ей такой вопрос. Кинорежиссер не удержалась и впервые поделилась планами на будущее.

«Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться», — лаконично написала Литвинова в личном блоге.

Стало быть, артистка подумывает о возвращении в Россию! Одно остается непонятным — когда именно это случится?

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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