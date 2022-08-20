Пугачева и Галкин оплатили обучение детей в России

Первое сентября уже совсем близко. Дети пойдут в школу, в том числе и звездные дети - Лиза и Гарри Галкины направятся в третий класс Первой Московской Гимназии.

Журналисты портала dni.ru выяснили, что родители уже внесли средства за их обучение, а, значит, как минимум Алла Борисовна в ними вот-вот вернется в Россию.

Согласно прайсу, обучение ребенка стоит 1 680 000 рублей в год. Если в гимназии учатся несколько детей – полагается скидка в 10%. Так что Алла и Максим внесли за учебный год 3 192 000 рублей.

Первую Московскую гимназию основала в 2002 году Елена Батурина, жена тогдашнего столичного градоначальника Юрия Лужкова для своих дочерей.

«Углубленное изучение предметов, довузовская подготовка. Обучение ведется на основе индивидуальных учебных планов в соответствии с потребностями учеников. Английский язык по программе английских спецшкол. Подготовка к международным экзаменам по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам», – рассказывается на сайте учебного заведения.