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27 минут назад

50-летняя Анна Нетребко опубликовала фото в купальнике

Газета.Ru

50-летняя оперная певица Анна Нетребко опубликовала в соцсетях фото в купальнике из пайеток золотистого цвета. Артистка позировала на берегу Эгейского моря, где отдыхает с семьей.

50-летняя Анна Нетребко опубликовала фото в купальнике
Фото: ТАССТАСС

«Хочешь быть золотой девушкой, будь ею и никого не спрашивай», — написала исполнительница.

Фанаты знаменитости восхитились ее фигурой и оставили много комментариев под постом: «Богиня», «Вы так прекрасно выглядите», «Шикарная женщина», «Потрясающая», «Фантастически выглядите», «Вот это красавица», «Роскошная фигура».

Анна Нетребко замужем за артистом Юсифом Эйвазовым, они познакомились в Риме в феврале 2014 года, им предложили главные партии в опере Пуччини «Манон Леско». Супруги рассказывали, что совместная работа их очень сблизила, и через несколько месяцев певец сделал предложение возлюбленной, а в 2015 году они поженились.

anna_netrebko_yusi_tiago/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

У певицы есть 13-летний сын от брака с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. Артистка не скрывает, что мальчик имеет особенности в развитии — у него аутизм, однако Тияго учится в школе и не отстает от сверстников. Юсиф Эйвазов воспитывает его как родного ребенка, он неоднократно говорил об этом в соцсетях.

Общих детей у пары нет, хотя они мечтали об этом. Супруг оперной певицы признавался в интервью YouTube-каналу «Между нами», что все попытки не увенчались успехом, поскольку они генетически несовместимы.

Шоу-бизнес,Юсиф Эйвазов,Эрвин Шротт,Анна Нетребко,
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