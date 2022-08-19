Машков описал анекдотом поведение уехавших из России звезд

«У них совсем другие интонации: "Привет! Ю ноу, ты знаешь... Донт тач ми, хорошо?". Я не понимал никогда: "Что с тобой? Ты с Одессы что ли?". Как быстро они забывают какие-то вещи! Как в анекдоте: "Мне, пожалуйста, хлебушка. Энд колбаски. Энд давайте еще сырочку. Ничего, что я по-английски?"», — отметил Машков.