В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
25 минут назад

Машков описал анекдотом поведение уехавших из России звезд

Елена Прошина

Актер Владимир Машков высказался о российских знаменитостях, уехавших из России после начала спецоперации. Выступая на фестивале «Таврида. АРТ», артист вспомнил популярный анекдот и посвятил его уехавшим соотечественникам. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Машков описал анекдотом поведение уехавших из России звезд
Фото: ТАССТАСС

По словам Машкова, русские, уехавшие из родной страны и прожившие заграницей пару лет, ведут себя по-другому.

«У них совсем другие интонации: "Привет! Ю ноу, ты знаешь... Донт тач ми, хорошо?". Я не понимал никогда: "Что с тобой? Ты с Одессы что ли?". Как быстро они забывают какие-то вещи! Как в анекдоте: "Мне, пожалуйста, хлебушка. Энд колбаски. Энд давайте еще сырочку. Ничего, что я по-английски?"», — отметил Машков.

Он также раскритиковал знаменитостей, уехавших из России. По его мнению, уехать из величайшей страны – это провал.

«Уехать из величайшей страны туда, где вас никогда не почувствуют - это провал. Я очень не хочу и не буду так видоизменять свое сознание. Ребят, если вы хотите свалить отсюда, сваливайте. Но я хочу жить в своей лингвистической системе, сложной и вместе со сложными людьми», - сказал актер.

Напомним, дочь актера Мария Машкова много лет живет в США со своим мужем. После начала спецоперации между родственниками произошел конфликт. Мария резко высказалась об отце, который поддерживает СВО. Стоит отметить, что Владимир не стал комментировать ее слова и до сих пор не ответил публично дочери.

Шоу-бизнес,Мария Машкова,Владимир Машков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители