Машков описал анекдотом поведение уехавших из России звезд

Актер Владимир Машков высказался о российских знаменитостях, уехавших из России после начала спецоперации. Выступая на фестивале «Таврида. АРТ», артист вспомнил популярный анекдот и посвятил его уехавшим соотечественникам. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам Машкова, русские, уехавшие из родной страны и прожившие заграницей пару лет, ведут себя по-другому.
«У них совсем другие интонации: "Привет! Ю ноу, ты знаешь... Донт тач ми, хорошо?". Я не понимал никогда: "Что с тобой? Ты с Одессы что ли?". Как быстро они забывают какие-то вещи! Как в анекдоте: "Мне, пожалуйста, хлебушка. Энд колбаски. Энд давайте еще сырочку. Ничего, что я по-английски?"», — отметил Машков.
Он также раскритиковал знаменитостей, уехавших из России. По его мнению, уехать из величайшей страны – это провал.
«Уехать из величайшей страны туда, где вас никогда не почувствуют - это провал. Я очень не хочу и не буду так видоизменять свое сознание. Ребят, если вы хотите свалить отсюда, сваливайте. Но я хочу жить в своей лингвистической системе, сложной и вместе со сложными людьми», - сказал актер.
Напомним, дочь актера Мария Машкова много лет живет в США со своим мужем. После начала спецоперации между родственниками произошел конфликт. Мария резко высказалась об отце, который поддерживает СВО. Стоит отметить, что Владимир не стал комментировать ее слова и до сих пор не ответил публично дочери.