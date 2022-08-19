Жена и друг Пьера Нарцисса жестко ответили его любовнице

Экс-супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева и его концертный директор Сергей Дворцов возмутились заявлению «любовницы» певца Ксении Грин. Как сообщает StarHit, недавно она обвинила бывших исполнителя в распускании слухов о наличии у него внебрачного ребенка.

Калачева восприняла эти слова на свой счет. Валерию удивило заявление Ксении, по ее мнению, та переступает все грани. Экс-супруга музыканта отметила, что несмотря на развод продолжала быть рядом с Нарциссом и общалась с ним до самой смерти.

«Если кто-то затусил с Пьером на два дня после вечеринки, а потом считает себя его женой, это их проблемы. У Пьера нет внебрачных детей, иначе он бы не скрывал этого», — заявила она.

Дворцов, который был близким другом музыканта, заявил, что Грин не имеет никакого отношения к музыканту, а внебрачных детей у него быть не может, как и любовниц. По мнению директора, сейчас на имени умершего музыканта просто пытаются заработать.