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1 час назад

Жена и друг Пьера Нарцисса жестко ответили его любовнице

Никита Бородкин

Экс-супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева и его концертный директор Сергей Дворцов возмутились заявлению «любовницы» певца Ксении Грин. Как сообщает StarHit, недавно она обвинила бывших исполнителя в распускании слухов о наличии у него внебрачного ребенка.

Жена и друг Пьера Нарцисса жестко ответили его любовнице
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Калачева восприняла эти слова на свой счет. Валерию удивило заявление Ксении, по ее мнению, та переступает все грани. Экс-супруга музыканта отметила, что несмотря на развод продолжала быть рядом с Нарциссом и общалась с ним до самой смерти.

«Если кто-то затусил с Пьером на два дня после вечеринки, а потом считает себя его женой, это их проблемы. У Пьера нет внебрачных детей, иначе он бы не скрывал этого», — заявила она.

Дворцов, который был близким другом музыканта, заявил, что Грин не имеет никакого отношения к музыканту, а внебрачных детей у него быть не может, как и любовниц. По мнению директора, сейчас на имени умершего музыканта просто пытаются заработать.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что у певца якобы есть внебрачный ребенок. Некая женщина по имени Ирен заявила, что 8 лет назад родила от артиста сына. Сейчас они оба живут в Москве. Позднее Калачева опровергла эту информацию, назвав подобных людей «нахлебниками».

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,
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