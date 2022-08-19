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55 минут назад

Мадонна снялась в откровенной фотосессии для журнала

Газета.Ru

Мадонна стала героиней обложки журнала Paper: певица снялась в провокационной фотосессии и дала откровенное интервью. Фотографии и фрагменты интервью публикует DailyMail.

Мадонна снялась в откровенной фотосессии для журнала
Фото: соцсетисоцсети

На кадрах, снятых фотографом Рикардо Гомесом, Мадонна позирует в откровенных нарядах и ярко-розовом парике. Помимо снимков, журнал поделился клипом с фотосессии, в котором поп-звезда танцует, веселится и обнимается с разными людьми.

«Мадонна – самая дикая любительница вечеринок», — подписали ролик журналисты.

В интервью изданию певица, которая на днях отметила свой 64-й день рождения, заявила, что ей нравится «провоцировать людей и пробуждать их». Мадонна добавила, что ее цель – расширять возможности женщин при помощи своей музыки. Она также отметила, что ей нравится, когда люди вникают в смысл названий ее песен, которые часто имеют несколько значений.

«Все, что я говорю, сказано с иронией или с подковыркой, или имеет несколько значений, а мы живем в очень буквальном мире. Особенно сейчас», — заявила она.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что Мадонна отметила 64-летие поцелуями с подругами.

Шоу-бизнес,Рикардо Гомес,Мадонна,
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