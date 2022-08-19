Мадонна снялась в откровенной фотосессии для журнала

На кадрах, снятых фотографом Рикардо Гомесом , Мадонна позирует в откровенных нарядах и ярко-розовом парике. Помимо снимков, журнал поделился клипом с фотосессии, в котором поп-звезда танцует, веселится и обнимается с разными людьми.

В интервью изданию певица, которая на днях отметила свой 64-й день рождения, заявила, что ей нравится «провоцировать людей и пробуждать их». Мадонна добавила, что ее цель – расширять возможности женщин при помощи своей музыки. Она также отметила, что ей нравится, когда люди вникают в смысл названий ее песен, которые часто имеют несколько значений.