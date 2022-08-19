Спецслужба Украины поблагодарила сбежавших из России звезд

Главное управление разведки Минобороны Украины поблагодарило уехавших из РФ артистов за помощь. Об этом сообщает «Царьград».

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В официальном заявлении пресс-службы ГУР, ведомство поблагодарило за помощь российских знаменитостей, уехавших из РФ и негативно высказывающихся в адрес родной страны. Так, благодарность получили музыканты Юрий Шевчук, Земфира, Андрей Макаревич, Максим Покровский, Борис Гребенщиков, группа Little Big и другие.

В ГУР высоко оценили «заслуги» знаменитостей и отметили, что их позиция схожа с позицией спецслужбы. Кроме того, в ведомстве отметили, что в России якобы производится преследование несогласных.

«Преследование художников, которые, так или иначе, высказались против российской агрессии, привели к тотальному преследованию несогласных. В результате многие из них были вынуждены покинуть территорию РФ», — говорится в сообщении.