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1 час назад

Спецслужба Украины поблагодарила сбежавших из России звезд

Елена Прошина

Главное управление разведки Минобороны Украины поблагодарило уехавших из РФ артистов за помощь. Об этом сообщает «Царьград».

Спецслужба Украины поблагодарила сбежавших из России звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В официальном заявлении пресс-службы ГУР, ведомство поблагодарило за помощь российских знаменитостей, уехавших из РФ и негативно высказывающихся в адрес родной страны. Так, благодарность получили музыканты Юрий Шевчук, Земфира, Андрей Макаревич, Максим Покровский, Борис Гребенщиков, группа Little Big и другие.

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В ГУР высоко оценили «заслуги» знаменитостей и отметили, что их позиция схожа с позицией спецслужбы. Кроме того, в ведомстве отметили, что в России якобы производится преследование несогласных.

«Преследование художников, которые, так или иначе, высказались против российской агрессии, привели к тотальному преследованию несогласных. В результате многие из них были вынуждены покинуть территорию РФ», — говорится в сообщении.

Ранее Андрей Макаревич высказался о запрете выдачи гражданам РФ шенгенских виз. По его мнению, в глазах мира на россиянах «лежит пятно». Однако это простые люди и «не надо мазать всех одной краской».

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Максим Покровский,Андрей Макаревич,Борис Гребенщиков,Юрий Шевчук,
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