Вайкуле отказалась от бизнеса в России

Певица Лайма Вайкуле передала долю в группе компании «Лайма-Люкс Рус» главному владельцу Ширазу Мамедову и попрощалась со своим российским бизнесом. Об этом сообщает «Слово и дело».

Группа компаний занимается продажей косметики профессионального уровня, мебели и других видов товаров. Она была основана в 1993 году — за это время было открыто шесть филиалов в России и представительства в Литве и Грузии.

Отметим, что недавно аудиторы Федеральной налоговой службы (ФНС) выяснили, что при выручке компании в 390 млн рублей прибыль составила всего лишь 13 тыс. Эксперты считают, что таким образом Вайкуле могла уклоняться от уплаты налогов в российский бюджет.