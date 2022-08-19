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1 час назад

Вайкуле отказалась от бизнеса в России

Никита Бородкин

Певица Лайма Вайкуле передала долю в группе компании «Лайма-Люкс Рус» главному владельцу Ширазу Мамедову и попрощалась со своим российским бизнесом. Об этом сообщает «Слово и дело».

Группа компаний занимается продажей косметики профессионального уровня, мебели и других видов товаров. Она была основана в 1993 году — за это время было открыто шесть филиалов в России и представительства в Литве и Грузии.

Отметим, что недавно аудиторы Федеральной налоговой службы (ФНС) выяснили, что при выручке компании в 390 млн рублей прибыль составила всего лишь 13 тыс. Эксперты считают, что таким образом Вайкуле могла уклоняться от уплаты налогов в российский бюджет.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине исполнительница отказалась от концертов в России, осудив действия Москвы. Накануне во время выступления в Литве Вайкуле вышла на сцену с украинским флагом.

Шоу-бизнес,Видео,Лайма Вайкуле,ФНС России,
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