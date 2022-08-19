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16 минут назад

Певица Дайнеко выиграла суд у бывшего мужа по делу об алиментах

Газета.Ru

Певица Виктория Дайнеко отсудила алименты у экс-супруга, барабанщика Дмитрия Клеймана. Об этом сообщили представители Хамовнического суда в беседе со «СтарХит».

Певица Дайнеко выиграла суд у бывшего мужа по делу об алиментах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Суд определил место жительства дочери артистов Лидии с матерью, а сумма алиментов составила 70 тыс. рублей. По словам инсайдеров, в своем исковом заявлении Дайнеко просила алименты намного выше, чем предписал суд, а именно 240 тыс. рублей.

Ранее адвокат певицы Виктория Шакина заявила, что Клейман не принимает участие в жизни ребенка, а также не помогает дочери финансово. В январе 2022 года Дайнеко подала иск в суд на бывшего мужа с требованием взыскать с него алименты и определить место жительства дочери.

Шоу-бизнес,Дмитрий Клейман,Виктория Дайнеко,
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