Певица Дайнеко выиграла суд у бывшего мужа по делу об алиментах

Певица Виктория Дайнеко отсудила алименты у экс-супруга, барабанщика Дмитрия Клеймана . Об этом сообщили представители Хамовнического суда в беседе со «СтарХит».

Суд определил место жительства дочери артистов Лидии с матерью, а сумма алиментов составила 70 тыс. рублей. По словам инсайдеров, в своем исковом заявлении Дайнеко просила алименты намного выше, чем предписал суд, а именно 240 тыс. рублей.

Ранее адвокат певицы Виктория Шакина заявила, что Клейман не принимает участие в жизни ребенка, а также не помогает дочери финансово. В январе 2022 года Дайнеко подала иск в суд на бывшего мужа с требованием взыскать с него алименты и определить место жительства дочери.