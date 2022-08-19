Семенович ответила на вопрос о размере груди откровенным фото

Откровенной фотографией в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) ответила на вопрос подписчиков о размере груди экс-солистка группы «Блестящие», певица и актриса Анна Семенович.