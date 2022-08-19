Семенович ответила на вопрос о размере груди откровенным фото

Откровенной фотографией в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) ответила на вопрос подписчиков о размере груди экс-солистка группы «Блестящие», певица и актриса Анна Семенович.
«А вот и интеллигенция подключилась. Большой», — подписала 42-летняя актриса фото в слитном купальнике с декольте.
Ранее Анна Семенович поделилась с «Мослентой» историями о безумных поклонниках. Артистка рассказала, что на пике популярности у нее была целая армия фанатов.