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31 минуту назад

Семенович ответила на вопрос о размере груди откровенным фото

Мослента

Откровенной фотографией в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) ответила на вопрос подписчиков о размере груди экс-солистка группы «Блестящие», певица и актриса Анна Семенович.

Семенович ответила на вопрос о размере груди откровенным фото
Фото: соцсетисоцсети

«А вот и интеллигенция подключилась. Большой», — подписала 42-летняя актриса фото в слитном купальнике с декольте.

Ранее Анна Семенович поделилась с «Мослентой» историями о безумных поклонниках. Артистка рассказала, что на пике популярности у нее была целая армия фанатов.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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