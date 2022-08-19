Опубликована дерзкая фотосессия внучки Ельцина

Стилист Алеко Надирян показал снимки с фотосессии внучки экс-президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Фото опубликованы в его Telegram-канале.
На снимках Юмашева запечатлена в нескольких образах - в кожаном комбинезоне, в черных чулках, в кожаном жилете и кожаном плаще.
Надирян отметил, что все образы были составлены из одежды российского бренда Fantôme.
«Самый лучший, образы вышка», - похвалила стилиста в комментариях пользовательница M F (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«По моему ей не идёт этот стиль-не органично смотрится», - написала Elena Pozdeeva.
«Привет из 90-х», - добавила пользовательница под ником Эльвина.
В 2019 году появились слухи о романе Юмашевой с футболистом Федором Смоловым. Позже Смолов косвенно подтвердил их, впервые показав совместное фото с Юмашевой.