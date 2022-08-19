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7 минут назад

Опубликована дерзкая фотосессия внучки Ельцина

Мария Иванова

Стилист Алеко Надирян показал снимки с фотосессии внучки экс-президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Фото опубликованы в его Telegram-канале.

Опубликована дерзкая фотосессия внучки Ельцина
Фото: соцсетисоцсети

На снимках Юмашева запечатлена в нескольких образах - в кожаном комбинезоне, в черных чулках, в кожаном жилете и кожаном плаще.

Телеграм-канал «A L E K O»

Надирян отметил, что все образы были составлены из одежды российского бренда Fantôme.

«Самый лучший, образы вышка», - похвалила стилиста в комментариях пользовательница M F (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«По моему ей не идёт этот стиль-не органично смотрится», - написала Elena Pozdeeva.

«Привет из 90-х», - добавила пользовательница под ником Эльвина.

В 2019 году появились слухи о романе Юмашевой с футболистом Федором Смоловым. Позже Смолов косвенно подтвердил их, впервые показав совместное фото с Юмашевой.

Шоу-бизнес,Мария Юмашева,Федор Смолов,Борис Ельцин,
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