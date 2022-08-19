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1 час назад

Варшавер раскрыл зарплаты артистов «Ленкома»

Никита Бородкин

Худрук «Ленкома» Марк Варшавер раскрыл зарплаты главных звезд театра. Как сообщает Teleprogramma.pro, он отметил, что народным артистам выплачивают по 18 тыс. рублей за каждый выход на сцену кроме своего ежемесячного оклада.

Варшавер раскрыл зарплаты артистов «Ленкома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Варшавер рассказал, что более 20 лет назад ввел для сотрудников «Ленкома» коэффициент трудового участия. Всего в театре числятся 16 народных артистов, ведущие из которых получают не менее 200 тысяч рублей в месяц.

Худрук добавил, что на стенах театра висят фотографии ведущих артистов, которым следует платить зарплату даже в том случае, если они не выходят на сцену. По мнению Варшавера, будучи частью театра, они вызывают интерес со стороны посетителей.

Напомним, что ранее Варшавер рассказал, что актриса Людмила Поргина в течение 13 лет работы в «Ленкоме» получала 250 тысяч рублей в месяц, постоянно находясь в отпуске из-за болезни супруга Николая Караченцева. Кроме того, она периодически жаловалась, что ей требуются деньги на отдых за границей.

Шоу-бизнес,Людмила Поргина,
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