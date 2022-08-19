Варшавер раскрыл зарплаты артистов «Ленкома»

Худрук «Ленкома» Марк Варшавер раскрыл зарплаты главных звезд театра. Как сообщает Teleprogramma.pro, он отметил, что народным артистам выплачивают по 18 тыс. рублей за каждый выход на сцену кроме своего ежемесячного оклада.

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Варшавер рассказал, что более 20 лет назад ввел для сотрудников «Ленкома» коэффициент трудового участия. Всего в театре числятся 16 народных артистов, ведущие из которых получают не менее 200 тысяч рублей в месяц.

Худрук добавил, что на стенах театра висят фотографии ведущих артистов, которым следует платить зарплату даже в том случае, если они не выходят на сцену. По мнению Варшавера, будучи частью театра, они вызывают интерес со стороны посетителей.