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1 час назад

Анастасия Ивлеева показала на видео закулисье Agent Show

Денис Фьючин

Ведущая и блогер Анастасия Ивлеева показала поклонникам, как выглядит ее бывшая гримерная комната, в которой селебрити готовилась к своему проекту Agent Show. Соответствующее видео 31-летняя знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная на территории РФ соцсеть, принадлежащая признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

Ивлеева поделилась кадрами из помещения, где снимался второй сезон Agent Show, а также гримерки, где теперь готовится популярный тиктокер Даня Милохин. Ранее там гримировалась сама блогерша.

Напомним, проект Agent Show выпускался на протяжении нескольких лет с 2018 года. В 2020 году Ивлеева заявила о закрытии проектов. Но в августе этого года был опубликован выпуск с участием певца Сергея Жукова.

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