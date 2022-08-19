Анастасия Ивлеева показала на видео закулисье Agent Show

Ведущая и блогер Анастасия Ивлеева показала поклонникам, как выглядит ее бывшая гримерная комната, в которой селебрити готовилась к своему проекту Agent Show. Соответствующее видео 31-летняя знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная на территории РФ соцсеть, принадлежащая признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

Ивлеева поделилась кадрами из помещения, где снимался второй сезон Agent Show, а также гримерки, где теперь готовится популярный тиктокер Даня Милохин. Ранее там гримировалась сама блогерша.