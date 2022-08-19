Поклонники раскритиковали новый трек Реввы

Обиженные отъездом шоумена Александра Реввы фанаты негативно отреагировали на его новую композицию. Комик пропадал из публичного поля почти на полгода.
Поклонники не получали от кумира известий около шести месяцев, пока он не объявился в Сети. Выяснилось, что длительное отсутствие Реввы было связано с российской спецоперацией на Украине, так как шоумен является другом украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Teleprogramma.pro.
Теперь артист анонсировал в социальных сетях композицию под названием «Красивое тело». Однако фанаты крайне негативно отреагировали на внезапное возвращение Реввы.
«Говорят, он свалил в Испанию», — поделился один из пользователей.
Другой комментатор с обидой предположил, что Ревва, видимо, стыдится за Россию. Теперь шоумен «для богатых испанцев выступает», посетовал фанат.