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1 час назад

Поклонники раскритиковали новый трек пропавшего на полгода Реввы

Слово и Дело

Обиженные отъездом шоумена Александра Реввы фанаты негативно отреагировали на его новую композицию. Комик пропадал из публичного поля почти на полгода.

Поклонники раскритиковали новый трек Реввы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Поклонники не получали от кумира известий около шести месяцев, пока он не объявился в Сети. Выяснилось, что длительное отсутствие Реввы было связано с российской спецоперацией на Украине, так как шоумен является другом украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Teleprogramma.pro.

Теперь артист анонсировал в социальных сетях композицию под названием «Красивое тело». Однако фанаты крайне негативно отреагировали на внезапное возвращение Реввы.

«Говорят, он свалил в Испанию», — поделился один из пользователей.

Другой комментатор с обидой предположил, что Ревва, видимо, стыдится за Россию. Теперь шоумен «для богатых испанцев выступает», посетовал фанат.

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