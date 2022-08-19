Поклонники раскритиковали новый трек Реввы

Обиженные отъездом шоумена Александра Реввы фанаты негативно отреагировали на его новую композицию. Комик пропадал из публичного поля почти на полгода.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Поклонники не получали от кумира известий около шести месяцев, пока он не объявился в Сети. Выяснилось, что длительное отсутствие Реввы было связано с российской спецоперацией на Украине, так как шоумен является другом украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Teleprogramma.pro.

Теперь артист анонсировал в социальных сетях композицию под названием «Красивое тело». Однако фанаты крайне негативно отреагировали на внезапное возвращение Реввы.

«Говорят, он свалил в Испанию», — поделился один из пользователей.