Косторная появится в «Спокойной ночи, малыши!»

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная анонсировала свое появление в программе «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Карусель». Новостью она поделилась в своем Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал «Aliona Kostornaia» Телеграм-канал «Aliona Kostornaia»

«Совсем скоро! Только на канале КА-РУ-СЕЛЬ», — подписала фотографию со съемок программы Косторная.

На снимке фигуристку в щеку целует один из главных героев программы Хрюша. Фигуристка, ожидая поцелуй, прикрыла глаза с улыбкой на лице.