Косторная появится в «Спокойной ночи, малыши!»

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная анонсировала свое появление в программе «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Карусель». Новостью она поделилась в своем Telegram-канале.
«Совсем скоро! Только на канале КА-РУ-СЕЛЬ», — подписала фотографию со съемок программы Косторная.
На снимке фигуристку в щеку целует один из главных героев программы Хрюша. Фигуристка, ожидая поцелуй, прикрыла глаза с улыбкой на лице.
Косторная также является победительницей финала Гран-при сезона 2019/2020, серебряной и дважды бронзовой призеркой чемпионатов России. В марте 2022 года фигуристка перешла от Этери Тутберидзе в ЦСКА к Елене Буяновой.