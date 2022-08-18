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39 минут назад

Косторная появится в «Спокойной ночи, малыши!»

Елена Прошина

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная анонсировала свое появление в программе «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Карусель». Новостью она поделилась в своем Telegram-канале.

Косторная появится в «Спокойной ночи, малыши!»
Фото: Телеграм-канал «Aliona Kostornaia»Телеграм-канал «Aliona Kostornaia»

«Совсем скоро! Только на канале КА-РУ-СЕЛЬ», — подписала фотографию со съемок программы Косторная.

На снимке фигуристку в щеку целует один из главных героев программы Хрюша. Фигуристка, ожидая поцелуй, прикрыла глаза с улыбкой на лице.

Косторная также является победительницей финала Гран-при сезона 2019/2020, серебряной и дважды бронзовой призеркой чемпионатов России. В марте 2022 года фигуристка перешла от Этери Тутберидзе в ЦСКА к Елене Буяновой.

Шоу-бизнес,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,
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