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43 минуты назад

Звездный фотограф рассказал, почему Пугачева вышла замуж за Киркорова

Илья Родин

Фотограф Валерий Плотников рассказал в интервью порталу PROZVEZD, что однажды позволил себе бестактность. Он спросил у Аллы Пугачевой, почему она вышла замуж за шоумена Филиппа Киркорова. Певица ответила, что «он баб водить не будет».

Фотограф рассказал об обескураживающем ответе Пугачевой на бестактный вопрос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Валерий Плотников являлся одним из самых востребованных фотографов во времена СССР. Он сделал снимки многих популярных певцов, артистов, других звезд.

Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным

Нередко он отказывался выезжать на мероприятия, в частности, не явился на свадьбу Пугачевой и Киркорова, никогда не снимал певца Иосифа Кобзона. Плотников подчеркнул, что на свадьбу Пугачевой не поехал из-за «своего снобизма». Певица якобы несколько раз приглашала, звонила, но он не понимал и не одобрял ее выбор.

Фотограф признался, что через несколько лет позвонил Алле Борисовне. И прямо спросил о причинах ее поступка. Она ответила, что теперь может спокойно и безбоязненно возвращаться с продолжительных гастролей.

«Я впервые за долгое время возвращаюсь с гастролей совершенно спокойно. Зная, что бабушки у подъезда мне не скажут: «Алла Борисовна, а ваш-то ... баб приводил!», - пояснила Пугачева.

Плотников уточнил, что знал несколько звездных пар, в которых жены не ревновали своих мужей. Они сообщали, что «вроде, как если не с бабой, то за измену не считается».

Шоу-бизнес,Валерий Плотников,Иосиф Кобзон,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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