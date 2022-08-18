Фотограф рассказал об обескураживающем ответе Пугачевой на бестактный вопрос

Фотограф Валерий Плотников рассказал в интервью порталу PROZVEZD, что однажды позволил себе бестактность. Он спросил у Аллы Пугачевой, почему она вышла замуж за шоумена Филиппа Киркорова. Певица ответила, что «он баб водить не будет».

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Отмечается, что Валерий Плотников являлся одним из самых востребованных фотографов во времена СССР. Он сделал снимки многих популярных певцов, артистов, других звезд.

Нередко он отказывался выезжать на мероприятия, в частности, не явился на свадьбу Пугачевой и Киркорова, никогда не снимал певца Иосифа Кобзона. Плотников подчеркнул, что на свадьбу Пугачевой не поехал из-за «своего снобизма». Певица якобы несколько раз приглашала, звонила, но он не понимал и не одобрял ее выбор.

Фотограф признался, что через несколько лет позвонил Алле Борисовне. И прямо спросил о причинах ее поступка. Она ответила, что теперь может спокойно и безбоязненно возвращаться с продолжительных гастролей.

«Я впервые за долгое время возвращаюсь с гастролей совершенно спокойно. Зная, что бабушки у подъезда мне не скажут: «Алла Борисовна, а ваш-то ... баб приводил!», - пояснила Пугачева.