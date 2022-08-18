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37 минут назад

«У них раскол»: Солнцев заявил о проблемах в семье Пугачевой и Галкина

Вечерняя Москва

Певица Алла Пугачева вернется в Россию, несмотря на мнение супруга, комика Максима Галкина. Об этом заявил шоумен Гоген Солнцев.

Солнцев заявил о проблемах в семье Пугачевой и Галкина
Фото: Андрей Любимов / АГН МоскваАндрей Любимов / АГН Москва

— Я очень переживаю за Аллу Борисовну. Мне кажется, она излишне доверяет Максиму. Ну конечно, у них раскол, — цитирует Солнцева Пятый канал.

Он считает, что супруги имеют разные точки зрения по вопросу отношения к родине. Россияне, уточнил шоумен, соскучились по артистке, однако Галкин заставляет Пугачеву «носиться» по разным точкам мира — сначала в Израиль, а затем в Латвию.

Более того, шоумен предположил, что Пугачеву стало раздражать поведение юмориста, и она готова вернуться в страну вопреки желаниям супруга.

До этого стало известно, что Пугачевой и Галкину может грозить депортация из Латвии. Так, правительство прибалтийской республики в ближайшее время разъяснит, должны ли граждане России покинуть страну и в какой срок.

Также Пугачева заявила о намерении вернуться в Россию в сентябре, поскольку детям нужно будет пойти в школу. Представители окружения певицы также подтвердили эту информацию, заявив, что артистка вернется из-за рубежа в конце августа.

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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