Фадеев пожалел певицу Наргиз после запрета на въезд в Россию

«Я жалею о том, что сейчас происходит с ней. Я это вижу. Мне кажется, в данном случае слова ничего не сыграют, люди сами все видят. В нее было вложено много любви, много добра. Мы же пели о настоящем, о чувствах человеческих. Ей верили. Вот это и была настоящая работа. А теперь мы видим то, что мы видим», — сказал шоумен.