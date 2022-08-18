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1 час назад

Фадеев пожалел певицу Наргиз после запрета на въезд в Россию

Lenta.ru

Продюсер Максим Фадев в своем Telegram-канале пожалел певицу Наргиз после того, как ей запретили въезд в Россию на 50 лет.

Фадеев пожалел певицу Наргиз после запрета на въезд в Россию
Фото: Петр Кассин / КоммерсантъПетр Кассин / Коммерсантъ

«Я жалею о том, что сейчас происходит с ней. Я это вижу. Мне кажется, в данном случае слова ничего не сыграют, люди сами все видят. В нее было вложено много любви, много добра. Мы же пели о настоящем, о чувствах человеческих. Ей верили. Вот это и была настоящая работа. А теперь мы видим то, что мы видим», — сказал шоумен.

О том, что Наргиз запретили въезд в страну, стало известно в мае.

«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты», — сказал адвокат артистки Бахром Исмаилов.

Еще в апреле исполнительница уехала в Узбекистан. Там она, по ее словам, проводила время с семьей и работала над творческими проектами.

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