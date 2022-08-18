Сын Сафронова потолстел до 300 кг «из-за санкций Запада»

Художник Никас Сафронов сообщил, что его сын — пианист Лука Сафронов-Затравкин — поправился до 300 килограммов из-за западных санкций. Соответствующее заявление он сделал в беседе с порталом Prozvezd.
Сафронов отметил, что его сын впервые за долгое время так много и резко прибавил в весе. По его словам, еще в начале года он был на 50 килограмма меньше.
«Санкции недружественных стран так повлияли! На примере Луки мы видим всю их несостоятельность», — заявил художник.
Сафронов пояснил, что по задумке Запада россияне «должны были страдать от голода», однако после введения санкций и ухода из РФ различных фастфуд-компаний и производителей продуктов питания, жители страны «не стали питаться хуже».
«А, судя по Луке, некоторые даже лучше. Могу этому только порадоваться!» — добавил он.
При этом художник признался, что беспокоится за здоровье сына, но не «имеет никакого права оказывать на него давление и заставлять худеть», поскольку их отношения «всегда строились на принципах взаимного уважения». Он подчеркнул, что в разговорах с Лукой о лишнем весе он ограничивается лишь советами и рекомендациями. И все же художник выразил надежду, что сын в итоге прислушается к нему и «сядет на диету под присмотром хороших врачей».