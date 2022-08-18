В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
37 минут назад

Татьяна Лазарева извинилась перед Басковым

Газета.Ru

Актриса Татьяна Лазарева в эфире YouTube-шоу «Да это так» выразила сожаление по поводу того, что россияне не могут простить ей критики в свой адрес.

Лазарева извинилась перед Басковым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пример она привела певца Николая Баскова.

«Я не могу ни к кому их оппонентов с такого рода агрессией выступить. «Ты, Николай Басков, да как ты мог, сволочь, мы с тобой прошли тяжелые голодные годы моей юности, да чтобы ты сдох со своей…». Я просто произносить это не могу, простите Николай», — цитирует извинившуюся Лазареву kp.ru.

Телеведущая прожила более 20 лет с шоуменом Михаилом Шацем. В последние годы пара жила раздельно: Татьяна с детьми в Испании, а Михаил — в Москве. В 2021 году бывшие супруги объявили о расставании.

Уехавшая из России Татьяна Лазарева пожаловалась на отсутствие работы

Татьяну Лазареву признали иностранным агентом в конце июля 2022 года. В списке Минюста отмечается, что иностранным источником денежных средств Лазаревой для «осуществления политической деятельности» стала Украина.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Михаил Шац,Николай Басков,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители