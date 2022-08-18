Лазарева извинилась перед Басковым

Актриса Татьяна Лазарева в эфире YouTube-шоу «Да это так» выразила сожаление по поводу того, что россияне не могут простить ей критики в свой адрес.
В пример она привела певца Николая Баскова.
«Я не могу ни к кому их оппонентов с такого рода агрессией выступить. «Ты, Николай Басков, да как ты мог, сволочь, мы с тобой прошли тяжелые голодные годы моей юности, да чтобы ты сдох со своей…». Я просто произносить это не могу, простите Николай», — цитирует извинившуюся Лазареву kp.ru.
Телеведущая прожила более 20 лет с шоуменом Михаилом Шацем. В последние годы пара жила раздельно: Татьяна с детьми в Испании, а Михаил — в Москве. В 2021 году бывшие супруги объявили о расставании.
Татьяну Лазареву признали иностранным агентом в конце июля 2022 года. В списке Минюста отмечается, что иностранным источником денежных средств Лазаревой для «осуществления политической деятельности» стала Украина.