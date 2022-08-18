Лазарева извинилась перед Басковым

«Я не могу ни к кому их оппонентов с такого рода агрессией выступить. «Ты, Николай Басков, да как ты мог, сволочь, мы с тобой прошли тяжелые голодные годы моей юности, да чтобы ты сдох со своей…». Я просто произносить это не могу, простите Николай», — цитирует извинившуюся Лазареву kp.ru.