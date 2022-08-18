Медведева появилась в анонсе шоу «Новые танцы»

Двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию Евгения Медведева войдет в состав жюри шоу «Новые танцы» на ТНТ. Как сообщает «Газета.ru», соревнования пройдут в четырех категориях — сольные выступления, дуэты, команды и дети.

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Накануне фигуристка появилась в анонсе нового сезона телепередачи. Вместе с Медведевой определять сильнейших участников будут Мигель, хореографы Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Ида Галич и другие приглашенные в шоу звезды.