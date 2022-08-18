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37 минут назад

Медведева появилась в анонсе шоу «Новые танцы»

Никита Бородкин

Двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию Евгения Медведева войдет в состав жюри шоу «Новые танцы» на ТНТ. Как сообщает «Газета.ru», соревнования пройдут в четырех категориях — сольные выступления, дуэты, команды и дети.

Медведева появилась в анонсе шоу «Новые танцы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне фигуристка появилась в анонсе нового сезона телепередачи. Вместе с Медведевой определять сильнейших участников будут Мигель, хореографы Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Ида Галич и другие приглашенные в шоу звезды.

Напомним, что ранее Медведева опубликовала в своем блоге видео с двумя ежами. Девушка пританцовывала с животными на руках. Подписчики сочли видео крайне милым, однако некоторые напомнили, что дикие животные могут переносить бешенство и различных паразитов.

Шоу-бизнес,Ида Галич,Евгения Медведева,Мигель,Татьяна Денисова,Егор Дружинин,
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