Завершился суд между Дайнеко и ее бывшим мужем

Брак певицы Виктории Дайнеко и музыканта Дмитрия Клеймана завершился в далеком 2017 году, мужчина выплачивал деньги артистке, тем самым поддерживая их с Викторией общую дочь, которой на момент развода было два года. Тем не менее через некоторое время мужчина перестал перечислять алименты и певица подала в суд.