Завершился суд между Дайнеко и ее бывшим мужем

Брак певицы Виктории Дайнеко и музыканта Дмитрия Клеймана завершился в далеком 2017 году, мужчина выплачивал деньги артистке, тем самым поддерживая их с Викторией общую дочь, которой на момент развода было два года. Тем не менее через некоторое время мужчина перестал перечислять алименты и певица подала в суд.
Только вчера процесс был официально завершен — теперь Дмитрий обязан выплачивать звезде 70 тысяч рублей. Однако Дайнеко в своем иске запрашивала 240 тысяч, обосновав это тем, что ее бывший муж вполне способен переводить даже такие суммы. После завершения процесса Дайнеко сделала заявление, в котором обмолвилась: «Сегодня судья вынесла решение. По большому счету в нашу пользу».