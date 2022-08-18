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52 минуты назад

СМИ: завершился суд между Викторией Дайнеко и ее бывшим мужем

WomanHit.ru

Брак певицы Виктории Дайнеко и музыканта Дмитрия Клеймана завершился в далеком 2017 году, мужчина выплачивал деньги артистке, тем самым поддерживая их с Викторией общую дочь, которой на момент развода было два года. Тем не менее через некоторое время мужчина перестал перечислять алименты и певица подала в суд.

Завершился суд между Дайнеко и ее бывшим мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Только вчера процесс был официально завершен — теперь Дмитрий обязан выплачивать звезде 70 тысяч рублей. Однако Дайнеко в своем иске запрашивала 240 тысяч, обосновав это тем, что ее бывший муж вполне способен переводить даже такие суммы. После завершения процесса Дайнеко сделала заявление, в котором обмолвилась: «Сегодня судья вынесла решение. По большому счету в нашу пользу».

Шоу-бизнес,Дмитрий Клейман,Виктория Дайнеко,
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