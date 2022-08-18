71-летний Олег Газманов раскрыл секрет своей молодости

Народный артист России Олег Газманов раскрыл секрет своей молодости и привлекательного внешнего вида. Своими размышлениями на эту тему и соответствующим видео он поделился на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: ТАСС ТАСС

71-летний певец выложил ролик, на котором он запечатлен с обнаженным торсом в шортах голубого цвета. Эстрадный исполнитель продемонстрировал тренировку для поддержания хорошей физической формы. При этом наряду с видео Газманов комментировал все совершаемые им действия.

На размещенных кадрах артист показал упражнение для спины, приняв положение лежа на коврике и положив руки на поясницу. В такой позе Газманов начал плавные покачивания взад и вперед, которые следует выполнять 100 раз. Он отметил, что данное упражнение нацелено на проработку третьего и четвертого позвонка. Затем артист показал два комплекса на растягивание и расслабление мышц спины.

«Вот вам моя обычная зарядка. Фокус в том, что ее надо делать каждый день, из года в год увеличивая нагрузки, в соответствии со своими возможностями», — подписал он публикацию, которая набрала более 15 тысяч лайков.

В заключение Газманов рассказал, что в свою тренировку он также включил методику дыхательной гимнастики, приседания, отжимания, два упражнения на пресс, а также стойку на руках.