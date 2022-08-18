В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
52 минуты назад

Анфиса Чехова сообщила, что улетела из Москвы в неизвестном направлении

Газета.Ru

Телеведущая Анфиса Чехова сообщила в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что покинула Москву. Она предложила подписчикам угадать локацию, в которую она отправилась.

Чехова объяснила, что уезжает на месяц.

«Не отдыхать, а жить. Такой уж я уродилась, смена локаций мне необходима как воздух», — поделилась звезда.

Телеведущая намекнула, что местом назначения стала другая страна. Среди вариантов подписчиков самыми популярными оказались Турция, Италия, Бали и США.

Чехова пообещала привезти подарок поклоннику, который угадает, в какое место она улетела.

Ранее Анфиса Чехова впервые показала, как выглядела в купальнике при весе в 90 килограммов. Она опубликовала архивные кадры в личном блоге. Звезда призналась, что только последние шесть лет перестала контролировать свой вес после того, как отказалась от мяса, дрожжей и сахара, а также занялась йогой.

Шоу-бизнес,Видео,Анфиса Чехова,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители