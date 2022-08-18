Телеведущая Анфиса Чехова сообщила в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что покинула Москву. Она предложила подписчикам угадать локацию, в которую она отправилась.
Чехова объяснила, что уезжает на месяц.
«Не отдыхать, а жить. Такой уж я уродилась, смена локаций мне необходима как воздух», — поделилась звезда.
Телеведущая намекнула, что местом назначения стала другая страна. Среди вариантов подписчиков самыми популярными оказались Турция, Италия, Бали и США.
Чехова пообещала привезти подарок поклоннику, который угадает, в какое место она улетела.
Ранее Анфиса Чехова впервые показала, как выглядела в купальнике при весе в 90 килограммов. Она опубликовала архивные кадры в личном блоге. Звезда призналась, что только последние шесть лет перестала контролировать свой вес после того, как отказалась от мяса, дрожжей и сахара, а также занялась йогой.