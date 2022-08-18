Новая солистка Artik & Asti рассказала, как познакомилась с Анной Asti

Вокалистка дуэта Artik & Asti Севиль призналась, что знакома с бывшей участницей коллектива Анной Asti. Ее слова цитирует StarHit.
Севиль рассказала, что первая встреча с Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) произошла в гримерке. По словам певицы, экс-вокалистка группы тепло отнеслась к ней.
«Для меня это было тепло и честно. Она поздравила меня. Мы пожелали друг другу удачи. Сошлись на том, что теперь классной музыки будет в два раза больше», — говорит Севиль.
Также певица рассказала, что уже слушала новые композиции Дзюбы, которые она выпустила в качестве сольной исполнительницы. Севиль добавила, что ей понравились треки Asti.
Ранее бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина пошутила над певицей Анной Asti и посоветовала ей сменить образ.