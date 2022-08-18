Монеточка впервые стала мамой

Певица Елизавета Гырдымова , более известная под псевдонимом Монеточка, впервые стала матерью. Как сообщает Starhit, в своих соцсетях исполнительница рассказала, что у нее родилась девочка.

К посту Монеточка прикрепила видео, на котором ее супруг, саунд-продюсер Виктор Исаев, держит ребенка. Роды проходили в одной из клиник Литвы, в которую супруги спешно уехали из-за несогласия с действиями России на Украине.

Отметим, что ранее Гырдымова рассказывала о своих переживаниях, связанных с послеродовым периодом. Она отметила, что потратила много времени на чтение женских форумов в поисках ответов на свои вопросы, однако столкнулась с жестокими комментариями со стороны их посетителей и огромными требованиями к новоиспеченным матерям. Тем не менее, Лиза уверена, что поддержку в тяжелый период ей окажет муж.