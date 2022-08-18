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1 час назад

Монеточка впервые стала мамой

Рамблер

Певица Елизавета Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка, впервые стала матерью. Как сообщает Starhit, в своих соцсетях исполнительница рассказала, что у нее родилась девочка.

Монеточка впервые стала мамой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К посту Монеточка прикрепила видео, на котором ее супруг, саунд-продюсер Виктор Исаев, держит ребенка. Роды проходили в одной из клиник Литвы, в которую супруги спешно уехали из-за несогласия с действиями России на Украине.

Отметим, что ранее Гырдымова рассказывала о своих переживаниях, связанных с послеродовым периодом. Она отметила, что потратила много времени на чтение женских форумов в поисках ответов на свои вопросы, однако столкнулась с жестокими комментариями со стороны их посетителей и огромными требованиями к новоиспеченным матерям. Тем не менее, Лиза уверена, что поддержку в тяжелый период ей окажет муж.

Шоу-бизнес,Елизавета Гырдымова,
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