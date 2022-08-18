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31 минуту назад

«Да как ты мог»: Лазарева обратилась к Баскову

Елена Прошина

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом) в YouTube-шоу «Да это так» призналась, что страдает из-за травли в соцсетях, где ей регулярно пишут оскорбительные сообщения. При этом сама она не может опуститься до оскорблений в адрес коллег, оставшихся в России. Об этом сообщает ОСН.

«Да как ты мог»: Лазарева обратилась к Баскову
Фото: ТАССТАСС

«Я не могу ни к кому из оппонентов с такого рода агрессией выступить. "Ты, Николай Басков, да как ты мог, сволочь, мы с тобой прошли тяжелые голодные годы своей юности, да чтоб ты сдох со своей…". Я просто произносить это не могу, простите Николай», - сказала артистка.

Напомним, телеведущая не раз высказывалась против спецоперации на Украине. Лазарева называла граждан РФ, поддержавших СВО, «пьяницами и наркоманами, которым нужна только жрачка и развлекуха».

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Николай Басков,
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