«Да как ты мог»: Лазарева обратилась к Баскову

«Я не могу ни к кому из оппонентов с такого рода агрессией выступить. "Ты, Николай Басков, да как ты мог, сволочь, мы с тобой прошли тяжелые голодные годы своей юности, да чтоб ты сдох со своей…". Я просто произносить это не могу, простите Николай», - сказала артистка.