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39 минут назад

Тимати лично вкрутил лампочки в Stars Coffee перед открытием

Газета.Ruиещё 3

Рэпер Тимати вкручивал лампочки над баром на открытии новых кофеен Star Coffee. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Тимати лично вкрутил лампочки в Stars Coffee перед открытием
Фото: Телеграм-канал «Антиглянец»Телеграм-канал «Антиглянец»

Перед долгожданным открытием новых кофеен на месте Starbucks Тимати лично контролировал все процессы. Корреспонденты успели заснять, как он сам поправляет лампочки над баром в Stars Coffee. Первая кофейня открылась на Новом Арбате.

Позже рэпер и совладелец заведения провел пресс-конференцию, на которой объявил о скором открытии кофеен в Санкт-Петербурге и других городах. Он отметил, что аналогичное меню и фишка с именами на стаканчиках кофе останется. Цветных стаканчиков для знакомств пока не будет, но от идеи не отказываются окончательно. А идея нового логотипа была вдохновлена сказкой о Царевне-лебедь.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что ресторатор Третьяков предсказал, что у бывшего Starbucks полностью изменится клиентура.

Шоу-бизнес,Тимати,Starbucks,
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