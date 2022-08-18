Тимати лично вкрутил лампочки в Stars Coffee перед открытием

Перед долгожданным открытием новых кофеен на месте Starbucks Тимати лично контролировал все процессы. Корреспонденты успели заснять, как он сам поправляет лампочки над баром в Stars Coffee. Первая кофейня открылась на Новом Арбате.

Позже рэпер и совладелец заведения провел пресс-конференцию, на которой объявил о скором открытии кофеен в Санкт-Петербурге и других городах. Он отметил, что аналогичное меню и фишка с именами на стаканчиках кофе останется. Цветных стаканчиков для знакомств пока не будет, но от идеи не отказываются окончательно. А идея нового логотипа была вдохновлена сказкой о Царевне-лебедь.