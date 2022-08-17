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1 час назад

Директор Шатунова объяснил, зачем могилу певца закрыли бетонной конструкцией

Илья Родин

Продюсер Аркадий Кудряшов пояснил, зачем могила популярного певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище была накрыта сделанной из бетона конструкцией. По его словам, она необходима для установки памятника исполнителю. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Директор Шатунова объяснил исчезновение креста с могилы певца
Фото: ГБУ РИТУАЛГБУ РИТУАЛ

Отмечается, что Кудряшов был администратором групп «Ласковый май» и «Мираж», директором певца Юрия Шатунова.

Поклонники Шатунова поругались на его похоронах

Продюсер подчеркнул, что «еще это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста».

По словам Кудряшова, в ближайшее время конструкция будет засыпана землей. Также будет возвращен деревянный крест. Строители убрали его, когда устанавливали подножие для памятника.

Ранее сообщалось, что через 40 дней после смерти певца фанаты устроили митинг у его могилы. Собралось порядка тысячи человек.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,
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