Директор Шатунова объяснил исчезновение креста с могилы певца

Продюсер Аркадий Кудряшов пояснил, зачем могила популярного певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище была накрыта сделанной из бетона конструкцией. По его словам, она необходима для установки памятника исполнителю. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Фото: ГБУ РИТУАЛ ГБУ РИТУАЛ

Отмечается, что Кудряшов был администратором групп «Ласковый май» и «Мираж», директором певца Юрия Шатунова.

Продюсер подчеркнул, что «еще это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста».

По словам Кудряшова, в ближайшее время конструкция будет засыпана землей. Также будет возвращен деревянный крест. Строители убрали его, когда устанавливали подножие для памятника.