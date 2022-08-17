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1 час назад

Раскрыто местонахождение «пропавшей» Бузовой

Мослента

Певица Ольга Бузова вернулась из путешествия и находится в Москве. Свое местонахождение она раскрыла в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Раскрыто местонахождение «пропавшей» Бузовой
Фото: соцсетисоцсети

«Ну что, привезла в Москву жару. Наконец-то накрашена и с укладкой, не в горах, хожу по асфальту», — рассказала Бузова и опубликовала несколько фото и видео в коротком черном платье и туфлях на каблуках.

Она сообщила, что приехала в город вечером понедельника, 15 августа, и с утра отправилась на мероприятие.

«Но я здесь ненадолго», — добавила знаменитость.

Новости о своей пропаже Бузова не прокомментировала. Известно, что певица ездила в Краснодарский край, где полетала на вертолете и отдохнула в горах.

«Когда-нибудь, возможно, я расскажу про свое путешествие. Но это неточно. Хочется что-то оставить для себя», — сообщила исполнительница.

Ранее менеджер Бузовой Антон Богославский сообщил о ее пропаже после вылета в горы. По его словам, певица во время отпуска перестала выходить на связь.

Шоу-бизнес,Антон Богославский,Ольга Бузова,
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