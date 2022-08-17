Собчак объяснила выбор нового ведущего для шоу «Голос 60+»

Российская журналистка Ксения Собчак с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале смену ведущих в популярном музыкальном шоу «Голос 60+». Она отметила, что вместо актрисы Ларисы Гузеевой в жюри могла бы попасть телеведущая Юлия Барановская.
Собчак подчеркнула, что в настоящее время работа на «Первом канале» несет определенные риски. Сотрудник телеканала может попасть под санкции со стороны западных стран, ему могут запретить въезд в США и западные страны.
Руководство канала, по ее словам, пошло навстречу актеру Дмитрию Нагиеву и телеведущему Ивану Урганту. Их не уволили, им «просто дали отдохнуть до лучших времен».
Журналистка предположила, что телеведущих для шоу выбрали среди тех, кто четко выразил свою политическую позицию, соответственно, ничего не потеряет. Именно поэтому назначили Ларису Гузееву, хотя могли бы взять Барановскую.