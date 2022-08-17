Собчак объяснила выбор нового ведущего для шоу «Голос 60+»

Российская журналистка Ксения Собчак с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале смену ведущих в популярном музыкальном шоу «Голос 60+». Она отметила, что вместо актрисы Ларисы Гузеевой в жюри могла бы попасть телеведущая Юлия Барановская.

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Собчак подчеркнула, что в настоящее время работа на «Первом канале» несет определенные риски. Сотрудник телеканала может попасть под санкции со стороны западных стран, ему могут запретить въезд в США и западные страны.

Руководство канала, по ее словам, пошло навстречу актеру Дмитрию Нагиеву и телеведущему Ивану Урганту. Их не уволили, им «просто дали отдохнуть до лучших времен».