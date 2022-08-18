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53 минуты назад

Адвокат допустил получение сыном Шатунова прав на исполнение песен

Lenta.ruиещё 3

Адвокат Андрей Алешкин допустил, что старший сын покойного экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова сможет получить права на исполнение композиций отца. Такое предположение он высказал в беседе с KP.RU.

Адвокат допустил получение сыном Шатунова прав на исполнение песен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спустя шесть месяцев после смерти Шатунова его вдова Светлана должна вступить в наследство, после чего она может передать права на песни своим детям. Например, что логично, — старшему сыну Дэннису. Он, как законный наследник своего отца, сможет исполнять его хиты под той же фамилией — Шатунов», — уверен специалист.

По словам юриста, данное решение ситуации с правами на песни является наиболее разумным, поскольку дело Шатунова будет продолжено после его смерти.

Ранее директор Шатунова Аркадий Кудряшев рассказал о том, как певец реагировал на судебные разбирательства за права на песни с бывшим продюсером музыкального коллектива Андреем Разиным. Медиаменеджер вспомнил, что артист сильно переживал из-за судов, которые растянулись на несколько лет: «Как-то разбил себе кулаки об стену в кровь. Он так кричал, психовал — это ужас просто. Я его таким никогда не видел. Говорю: "Что ты с собой творишь? Это боком все выйдет, нельзя так!" А его просто трясло от ярости. "Разин всю жизнь из меня кровь сосет!" — говорил Юра».

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца был назван обширный инфаркт.

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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