Адвокат допустил получение сыном Шатунова прав на исполнение песен

«Спустя шесть месяцев после смерти Шатунова его вдова Светлана должна вступить в наследство, после чего она может передать права на песни своим детям. Например, что логично, — старшему сыну Дэннису. Он, как законный наследник своего отца, сможет исполнять его хиты под той же фамилией — Шатунов», — уверен специалист.

Ранее директор Шатунова Аркадий Кудряшев рассказал о том, как певец реагировал на судебные разбирательства за права на песни с бывшим продюсером музыкального коллектива Андреем Разиным. Медиаменеджер вспомнил, что артист сильно переживал из-за судов, которые растянулись на несколько лет: «Как-то разбил себе кулаки об стену в кровь. Он так кричал, психовал — это ужас просто. Я его таким никогда не видел. Говорю: "Что ты с собой творишь? Это боком все выйдет, нельзя так!" А его просто трясло от ярости. "Разин всю жизнь из меня кровь сосет!" — говорил Юра».