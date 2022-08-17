В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
16 минут назад

Рената Литвинова показалась в бикини и заявила о недовольстве своей внешностью

Мослента

О недовольстве своей внешностью заявила актриса Рената Литвинова на своей странице «ВКонтакте». Признание звезды вызвало недоумение у поклонников.

«Меня не оставляют вопросы — что же в себе улучшить? Снова и снова масса "несмирения"», — подписала актриса фотографию, на которой показалась в черном раздельном бикини на фоне моря.

Пост знаменитости удивил фолловеров. «Вас какая-то часть тела не устраивает? Объективно все отлично», «Рената, мне кажется, природа подарила вам хорошее здоровье, не гневите небо. Вы красотка», — написали в комментариях. Кто-то порекомендовал Литвиновой избавляться от претензий к себе.

страница «Рената Литвинова» во «ВКонтакте»

Некоторые отнеслись к словам актрисы более философски. Пользователи сети порассуждали о том, что идеалы зачастую недостижимы и посоветовали звезде пересмотреть взгляды на жизнь.

«Когда человек хорошеет и внешне, и внутренне, и творчески, таких мыслей, думаю, не должно появляться... Они будут отвлекать от креатива», — объяснил один из фолловеров.

Ранее россиян восхитила фотография Литвиновой в купальнике. Многие подписчики 55-летней актрисы отметили ее хорошую физическую форму.

Шоу-бизнес,Видео,Рената Литвинова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители