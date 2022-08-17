О недовольстве своей внешностью заявила актриса Рената Литвинова на своей странице «ВКонтакте». Признание звезды вызвало недоумение у поклонников.

«Меня не оставляют вопросы — что же в себе улучшить? Снова и снова масса "несмирения"», — подписала актриса фотографию, на которой показалась в черном раздельном бикини на фоне моря.

Пост знаменитости удивил фолловеров. «Вас какая-то часть тела не устраивает? Объективно все отлично», «Рената, мне кажется, природа подарила вам хорошее здоровье, не гневите небо. Вы красотка», — написали в комментариях. Кто-то порекомендовал Литвиновой избавляться от претензий к себе.

страница «Рената Литвинова» во «ВКонтакте»

Некоторые отнеслись к словам актрисы более философски. Пользователи сети порассуждали о том, что идеалы зачастую недостижимы и посоветовали звезде пересмотреть взгляды на жизнь.

«Когда человек хорошеет и внешне, и внутренне, и творчески, таких мыслей, думаю, не должно появляться... Они будут отвлекать от креатива», — объяснил один из фолловеров.