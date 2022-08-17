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29 минут назад

Победитель "Битвы экстрасенсов" Николаев приговорен к трем годам лишения свободы

Газета.Ru

Победитель 22 сезона "Битвы экстрасенсов" Максим Левин получил три года лишения свободы. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Галанцева в беседе с kp.ru.

Победитель "Битвы экстрасенсов" отправился в тюрьму
Фото: maksimlevinofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)maksimlevinofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Как оказалось, настоящая фамилия Левина – Николаев. В 2017 году на мужчину было возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Сообщалось, что Максим обманул китайских бизнесменов на 10 млн рублей. В декабре 2019 года Николаева объявили в розыск.

"Два года он скрывался, а потом сказал: "Хватит, я же ни в чем не виноват, пускай суд разбирается", - и пошел на кастинг, а сразу после победы, в январе 2022 года, был арестован", - сообщила юристка победителя "Битвы экстрасенсов".

Адвокат рассказала, что в июне 2022 года Николаев был осужден к трем годам лишения свободы. "Но мы надеемся на апелляцию, ведь суд не учел коррупционной роли оперуполномоченного, бравшего с китайцев деньги за возбуждение дела против моего подзащитного", - заявила Галанцева.

Ранее умерла победительница 12-го сезона "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич.

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