Победитель "Битвы экстрасенсов" отправился в тюрьму

"Два года он скрывался, а потом сказал: "Хватит, я же ни в чем не виноват, пускай суд разбирается", - и пошел на кастинг, а сразу после победы, в январе 2022 года, был арестован", - сообщила юристка победителя "Битвы экстрасенсов".