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13 минут назад

Продюсер раскрыл планы Урганта по покорению Москвы

Никита Бородкин

Телеведущий Иван Ургант анонсировал свое сольный музыкальный концерт. Как рассказал продюсер Дмитрий Ашуров в интервью PopCornNews, на сцену артист выйдет под псевдонимом Гриша Ургант, с которым хочет вновь покорить Москву.

Продюсер раскрыл планы Урганта по покорению Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Ашурова, Ургант всеми путями хочет вернуть себе карьеру в России, а потому решил вспомнить о своем музыкальном прошлом. По мнению продюсера, телеведущий продолжит работать в РФ так, «будто бы ничего не произошло».

Вместе с тем Ашуров порекомендовал Урганту выступать под своим именем. По его мнению, это позволит хоть как-то привлечь публику к концертам, поскольку его песен широкая аудитория никогда не слышала.

Напомним, что под псевдонимом Гриша Ургант актер выпустил два альбома — «Звезда» вместе с Максимом Леонидовым и Estrada. Иван является мультиинструменталистом и умеет играть на семи музыкальных инструментах.

Шоу-бизнес,Максим Леонидов,Иван Ургант,
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