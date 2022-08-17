Продюсер раскрыл планы Урганта по покорению Москвы

Телеведущий Иван Ургант анонсировал свое сольный музыкальный концерт. Как рассказал продюсер Дмитрий Ашуров в интервью PopCornNews, на сцену артист выйдет под псевдонимом Гриша Ургант, с которым хочет вновь покорить Москву.

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По мнению Ашурова, Ургант всеми путями хочет вернуть себе карьеру в России, а потому решил вспомнить о своем музыкальном прошлом. По мнению продюсера, телеведущий продолжит работать в РФ так, «будто бы ничего не произошло».

Вместе с тем Ашуров порекомендовал Урганту выступать под своим именем. По его мнению, это позволит хоть как-то привлечь публику к концертам, поскольку его песен широкая аудитория никогда не слышала.