Россияне оплевали Гузееву после появления на шоу «Голос 60+»

Новый сезон проекта «Голос 60+» на Первом канале обещает быть необычным. Ведущего Дмитрия Нагиева заменили на Ларису Гузееву, и это решение многих россиян просто вогнало в ступор.

Фото: Сергей Шахиджанян/«КП» Сергей Шахиджанян/«КП»

Первый ролик с Гузеевой в качестве ведущей «Голос 60+» появился в Сети. Артистка призналась: ей страшно выходить на замену Нагиеву.

«Он блестящий ведущий и делал это просто превосходно, как и все, что он делает. Чем я буду отличаться от Димы в этом проекте? Да всем», — добавила звезда.

Спустя почти сутки после публикации видео под ним набралось много комментариев. Основной вопрос подписчиков официального канала проекта в «Инстаграме*» — что случилось с Нагиевым и когда он вернется.

Многие просто отказываются принимать Гузееву в качестве новой ведущей. «Что за бред! С какой стати! Верните Нагиева немедленно!», — гласит один из популярных комментариев. «Устроили тут цирк... Дима — бессменный ведущий проекта!» — добавил другой подписчик. «Только он может вести эту передачу, никто другой, тем более Гузеева! Пусть идет в свое «Давай поженимся»! Ну блин!» — плюнул в артистку третий.

«Да, не зря я телевизор продала. Последняя передача, что смотрели, стала не та», — сокрушается подписчик.

Были и те, кто встал на защиту Гузеевой. Впрочем, найти такие комментарии оказалось не так легко.

«Буду смотреть с огромным удовольствием! Гузеева, думаю, будет не хуже Нагиева», — уверен один из фанатов артистки.