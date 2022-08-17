Хаматову могут депортировать из Латвии

Актриса Чулпан Хаматова может вернуться в Россию из-за новых ограничений латвийских властей. Как сообщает «Слово и дело», сейчас она находится в стране на основании вида на жительство, однако Латвия приняла решение не продлевать ВНЖ россиянам и отказать во въезде гражданам РФ по действующим шенгенским визам.

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Напомним, что Хаматова уехала из России вместе с детьми после начала спецоперации на Украине и осудила действия российских властей. Она устроилась в Новый Рижский театр и живет в собственном доме в Риге.

Артистка вместе с остальными россиянами попадает под новые ограничения, из-за чего ее могут депортировать в Россию. Сейчас получить гражданство она может лишь благодаря браку с коренным латышом.