Собчак пристыдили за слова о «родной» Латвии

«Мы же все прекрасно представляем себе моральные и этические качества госпожи Ксении Собчак, которая готова ради хайпа и денег буквально на все. Ну, не испытывает человек отвращения к месту, где в 2014 году в самом деле вела "Новую волну". И к Латвии тоже, несмотря на их политические заявления. Для нее она "родная". Для большинства россиян – к счастью, нет!» — возмутился Худяков.