Собчак пристыдили за слова о «родной» Латвии

Телеведущая Ксения Собчак нарвалась на критику за высказывания о Латвии. Свое негодование высказал депутат Роман Худяков на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее журналистка назвала Латвию «родной». Политик обратил внимание, что в прибалтийскую страну переехало много отечественных звезд, которые поливают грязью Россию. Все они, по словам Худякова, ожидают поражения родины.
«Мы же все прекрасно представляем себе моральные и этические качества госпожи Ксении Собчак, которая готова ради хайпа и денег буквально на все. Ну, не испытывает человек отвращения к месту, где в 2014 году в самом деле вела "Новую волну". И к Латвии тоже, несмотря на их политические заявления. Для нее она "родная". Для большинства россиян – к счастью, нет!» — возмутился Худяков.
Он также припомнил Собчак фотографии с «оградой Вашингтона». Худяков допустил, что у бывшей звезды «Дома-2» и в США может быть «родное» место.