Клава Кока расплакалась в новой песне

Певица из Екатеринбурга Клава Кока, настоящее имя Клавдия Высокова, выпустила новую песню «Плачешь». Об это певица рассказал в своем telegram-канале.

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«Премьера „Плачешь“. Срочно, кто не спит, ставим на репит на всю ночь. Мы — сила. Надеюсь, залетим в топчики (топ-чарты — прим. ред.)», — поделилась Клава Кока.

Певица рассказала, что к песне выйдет клип, однако дата выхода на данный момент не озвучила. Перед выходом песни Кока публиковала припев в соцсети: «Ну что же ты стоишь и плачешь? Слезы носишь вместо патчей».