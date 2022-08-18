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1 час назад

Клава Кока расплакалась в новой песне

Ura.Ruиещё 1

Певица из Екатеринбурга Клава Кока, настоящее имя Клавдия Высокова, выпустила новую песню «Плачешь». Об это певица рассказал в своем telegram-канале.

Клава Кока расплакалась в новой песне
Фото: ТАССТАСС

«Премьера „Плачешь“. Срочно, кто не спит, ставим на репит на всю ночь. Мы — сила. Надеюсь, залетим в топчики (топ-чарты — прим. ред.)», — поделилась Клава Кока.

Певица рассказала, что к песне выйдет клип, однако дата выхода на данный момент не озвучила. Перед выходом песни Кока публиковала припев в соцсети: «Ну что же ты стоишь и плачешь? Слезы носишь вместо патчей».

Ранее URA.RU сообщало, что перед выходом новой песни Клава Кока спела подписчикам небольшой отрывок. Также агентство рассказывало, что певица выступит на Дне города в Екатеринбурге 20 августа. Концерт пройдет в Академическом районе, Кока появится на сцене в 21:00.

Шоу-бизнес,Клава Кока,
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