«Зарабатывают деньги»: лидер «Рондо» высказался об уехавших звездах

Лидер рок-группы «Рондо» Александр Иванов в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что за политическими высказываниями большинства уехавших из России артистов на фоне спецоперации стоят большие деньги. Конкретные имена он называть отказался.

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Иванов отметил, что многие люди привыкли считать, что звезды «тем или иным поступком искренне выражают свою позицию», но на самом деле это не всегда так. По его словам, поведение артистов может определять страх потери бизнеса в другой стране.

«У каждого своя история. Но людей идейных среди артистов очень мало, а тех, кто занимается профанацией, наоборот, много. И эти товарищи состоят на службе у каких-то структур, которые могут быть далеки от наших идеалов и скреп», — добавил Иванов.

Он подчеркнул, что это лишь его личное мнение, но он «знает, что это так».

«Я изнутри знаю, что тот или иной артист, который раньше нам представлялся свободным в своей политической позиции, на самом деле таким образом зарабатывает деньги», — сказал певец.