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30 минут назад

Максим Галкин с дочерью на видео прорекламировал свой концерт

Елена Прошина

Находящийся в Латвии Максим Галкин показал видео с дочерью Лизой, а заодно прорекламировал свой ближайший концерт. Об этом сообщает StarHit.

На видео юморист общается с 11-ти летней дочкой, которая катается на качелях и даже декламирует стихи, судя по всему собственного сочинения. Кроме того, Галкин позвал зрителей на свой следующий концерт –

«В 18.00 door open…s. Или doors open. В общем, надо готовиться».

Оговорка, конечно, вышла шуточной – Максим дипломированный лингвист и свободно разговаривает на нескольких языках.

Впрочем, последнее не так давно сыграло с Галкиным злую шутку. Свой концерт в Латвии юморист провёл на латышском, что вызывало определённое негодование среди фанатов. Такое решение Галкин объяснил тем, что его слова сейчас якобы активно перевирают в СМИ, так что он хочет дистанцироваться от шума вокруг своего имени.

Сейчас Алла Пугачёва и Максим Галкин проживают в Латвии.

Ранее стало известно, что пара снимает знаменитую виллу «Марта», которая когда-то была второй по стоимости виллой в стране.

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