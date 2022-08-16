Азиза попросила не сравнивать ее с Пугачевой

Певица Азиза в разговоре с PROZvezd попросила не сравнивать ее с Аллой Пугачевой. Она подчеркнула, что у них разные творческие и жизненные пути.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению Азизы, они с Пугачевой словно «луна и солнце». При этом кое-что объединяющее у них все же есть — «дар делать мир еще лучше», считает певица.

«Своими песнями мы наполняем души других людей светом, надеждой, любовью, добром и силой жизни. Делаем это с огромной ответственностью и уважением к нашему зрителю, нашим коллегам и друг другу», — пояснила Азиза.

Певица отметила, что ее мама всегда любила Пугачеву и даже мечтала подарить ей лично составленный букет белых пионов. Однако сбыться ей было не суждено — этому помешала охрана и толпы фанатов на концерте Примадонны в «Лужниках».