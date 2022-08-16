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1 час назад

Сябитова оценила назначение Гузеевой ведущей «Голоса»

Никита Бородкин

Телесваха Роза Сябитова заявила, что рада назначению Ларисы Гузеевой ведущей в шоу «Голос 60+». Как сообщает «Газета.ru», она уверена, что коллега по программе «Давай поженимся!» сможет внести в популярную передачу новую «органику».

Сябитова оценила назначение Гузеевой ведущей «Голоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сябитова отметила, что знает Гузееву уже долгие годы и она профессионал своего дела. Телесваха призвала зрителей не сравнивать работу телеведущей с предшественником Дмитрием Нагиевым, поскольку у Гузеевой получится вести передачу не менее интересно.

Напомним, что Дмитрий Нагиев вел шоу серии «Голос» в течение десяти лет. 16 августа стало известно, что ведущий решил взять творческий отпуск по меньшей мере на текущий телесезон.

Нагиев выступил с неожиданным заявлением

Гузеева отмечала, что ей будет сложно войти в уже раскрученный проект и телезрители будут сравнивать ее с предыдущими ведущими. Вместе с тем актриса заявила, что готова к критике в свой адрес.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,
4
18+
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