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43 минуты назад

Разин использовал деньги «Ласкового мая» в качестве матраса

Елена Прошина

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал в фильме «Моя правда. Золото и проклятья «Ласкового мая» что после внезапного обогащения не знал, куда деть деньги. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Разин использовал деньги «Ласкового мая» в качестве матраса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, по началу он не понимал, что делать с огромными гонорарами. Свой первый миллион он упаковал в спортивные сумки и уехал в Ставрополь.

«Была нищета и полное отсутствие денег. И вдруг я в 24 года первый миллион заработал. Мы взяли с охраной эти семь сумок. Выкупили полностью вагон и поехали в Ставрополь в мое общежитие», - рассказал он.

По приезду он занес деньги на четвертый этаж, попросил купить ему два пакета молока, булку белого хлеба и маргарин.

«Высыпал все эти деньги. Там такой слой. Рубли, пятерки, трешки. Все их рассыпал аккуратно. Налил молочка, отрезал хлеба. Лег на эти деньги и проспал на них всю ночь. Сказал про себя: «Господи, наконец-то все это осуществилось», — сказал Разин.

Ранее Разин рассказывал, что на пике популярности группы покупал золото. В каждом новом городе, где проходили концерты, он заходил в ювелирные магазины и все скупал, а затем вывозил в Москву. Он также признался, что очень боится больших денег. По его словам, если у него будет много денег, то он или сойдет с ума, или сопьется, или его «жизнь быстро пройдет».

Шоу-бизнес,Андрей Разин,
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